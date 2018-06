Lægeforeningen er i en slags etisk dvaletilstand, og Andreas Rudkjøbing forholder sig ikke til min kritik – hans svar er toldfrie og ministeragtige. Jeg ønsker at debattere, om vi skal øge de etiske krav til os selv, og det vil være en fornøjelse, om foreningen for en gangs skyld ikke bare er reaktiv.

Kære formand, Det her drejer sig ikke om, at Lægeforeningen deltager i det internationale arbejde, der tydeliggør de principper, der allerede er udlagt i de første internationale aftaler om at vi som læger er nødt til at respektere individet. Der vil komme yderligere forstærkninger eller præciseringer hen ad vejen og Lægeforeningen vil sende repræsentanter til […]