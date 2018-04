Ambitionerne er tårnhøje hos den 58-årige speciallæge i psykiatri, der er blevet valgt til næstformand for Lægeforeningen. Hendes mål er at sidestille den ellers nedprioriterede psykiatri med somatikken.

Praktiserende speciallæge i psykiatri Kirsten Ilkjær, der forrige uge blev valgt til næstformand for Lægeforeningen, kalder på øjeblikkelig behandling af psykiatrien. Hun mener, at psykiatrien har været nedprioriteret for længe, og at der er nødt til at ske en ændring.

Med en post som formand for Lægeforeningens psykiatriudvalg repræsenterer Kirsten Ilkjær Lægeforeningen i spørgsmålet om psykiatrien. Det er ifølge hende et område, som ikke kan vente længere. Her er behov for flere tiltag.

Hun påpeger, at de største udfordringer, psykiatrien står over for lige nu, er børne- og ungepsykiatrien, mangel på sengepladser og en udvidet kapacitet til den ambulante psykiatri. Problemerne ser hun som sammenhængende, og derfor kan ingen af dem vente.

»Der er så store mangler på ressourcer i psykiatrien, at man er nødt til at sætte ind på flere områder samtidigt. Det kan ikke nytte noget, at man lader en gruppe i stikken på bekostning af en anden gruppe. Regionerne og kommunerne bliver nødt til at sætte ind på flere områder samtidigt, for at det kan blive nogle sammenhængende forløb,« siger Kirsten Ilkjær.

Styrk psykiatrien nu

Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing har ved sit genvalg på formandsposten også udtalt, at et løft af psykiatrien står højt på dagsordenen. Derfor er Lægeforeningen kommet med udspillet »Styrk psykiatrien nu – det vedrører os alle«.

Kirsten Ilkjær fortæller, at selvom der i forbindelse med den seneste psykiatriplan fra 2014 blev tilført flere ressourcer til psykiatrien, opvejer det ikke, at langt flere patienter henvender sig til psykiatrien.

»Selvom der er tilført flere ressourcer, så er der færre midler til den enkelte patient. Det antal patienter, ressourcerne skal fordeles deles til er øget,« siger hun.

Ressourcemæssigt vil Kirsten Ilkjær have psykiatrien sidestillet med somatikken. Hun mener ikke, at det er acceptabelt, at man i et velfærdssamfund, prioriterer det at få en psykisk sygdom lavere end det at få en somatisk lidelse.

»Det skal sidestilles. Det er horribelt, at det ikke allerede er sådan i dag. Så det er noget, Lægeforeningen og jeg vil presse på for at sikre,« siger hun.

Førstehjælp til psykiatrien

Lægeforeningen har set en stor stigning i antallet af unge, der henvender sig i psykiatrien. Derfor mener Kirsten Ilkjær, at der er behov for en ressourcetilførsel nu, bl.a. i form af mere ensartede tilbud i kommunerne.

»Vi kan se, at der er stor forskel på, hvad det er for tilbud, de unge får i kommunerne. Det varierer fra meget fine tilbud til grænsen til meget mangelfulde tilbud,« siger hun.

Et andet område er ifølge Kirsten Ilkjær et akut behov for flere sengepladser i psykiatrien. Patienter bliver udskrevet, før de er færdigbehandlede og patienter, der kommer på skadestuen, bliver ikke indlagt, fordi der ikke er pladser.

Hun fortæller, at hendes kollegaer ude på afdelingerne finder det meget frustrerende, at de må afvise patienter, som, de vurderer, har brug for indlæggelse.

Derudover mener Kirsten Ilkjær, at psykiaternes tidsforbrug til administrativt arbejde kan nedprioriteres. Hun synes, at der skal være en bedre udnyttelse af speciallægeressourcerne, ved at de ikke skal bruges deres tid til administrativt arbejde. Det vil betyde, at der skal ansættes flere lægesekretærer til at aflaste lægerne.

»Det er jo helt horribelt, at der er psykiatere, der skal bruge tid på at lave noget, som man måske kunne ansætte lægesekretærer til. Når der så i forvejen mangler speciallæger, er det slet ikke fornuftigt,« siger hun.

Politisk dialog

Kirsten Ilkjær understreger, at tiltagene nok ikke sker i morgen, men at det er ambitionen, at det skal ske hurtigst muligt. Derfor er hun og Lægeforeningen med deres psykiatriudspil gået i dialog med beslutningstagere om det og drøfter det med deres medlemmer.

»Jeg tror, at der på mange niveauer er en erkendelse af, at der har været en underprioritering af ressourcer til psykiatrien i mange år. Der er nødt til at ske en ændring,« siger hun.

Tiltagene blev bl.a. drøftet på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde i weekenden. Kirsten Ilkjær fortæller, at det er hendes opfattelse, at politikerne lytter til Lægeforeningen og hende.

Hun synes, at sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), og formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), lytter meget og giver udtryk for, at de også tager det her alvorligt.

»Jeg forventer, at de er parate til, at der skal ske noget på det her område,« siger hun.

Kirsten Ilkjær peger på, at de skridt der blev taget i forbindelse med det seneste psykiatriudspil, var de første spæde spadestik, men slet ikke var tilstrækkelige.

»Nu tager vi det næste hug, og så må vi se, hvor langt vi kommer med det. Det er helt sikkert et område, som vi vil blive ved med at holde øje med. Psykiatrien skal styrkes nu« siger hun.