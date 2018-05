Lægeforeningen vil rykke flere patienter ud til praktiserende psykiatere

Det vil kunne give patienterne hurtigere hjælp og aflaste sygehusene, hvis praktiserende psykiatere kunne få lov til at behandle patienter med angst, depression eller en anden psykisk lidelse af moderat grad. Det mener Lægeforeningen.

Faktisk mener Lægeforeningen, at de stor del af de over 30.000 patienter med nervøse og stressrelaterede eller andre psykiske lidelser af moderat grad, som i dag bliver behandlet i sygehuspsykiatrien, kan blive behandlet lige så godt og ofte hurtigere hos praktiserende speciallæger.

Derfor foreslår Lægeforeningen i sit nye psykiatriudspil, at regeringen og regionerne gør det muligt, at praktiserende speciallæger kan tilbyde behandling til den gruppe af patienter.

»Psykiatrisk speciallægepraksis er meget velegnet til at behandle patienter, som er for syge til behandling hos den praktiserende læge eller en psykolog, men som samtidig ikke er så hårdt ramt, at de har behov for at komme på sygehuset. Det er patienter, som typisk har behov for medicinsk behandling i kombination med psykoterapi, og hvor det også er vigtigt, at de kommer hurtigt i behandling for at undgå, at deres sygdom forværres,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen i en kommentar.

Del af plan for det nære sundhedsvæsen

I sit psykiatriudspil henviser Lægeforeningen til, at der næsten er sket en fordobling i antallet af patienter med nervøse lidelser og belastningsreaktioner i kontakt med sygehuspsykiatrien fra 2010 til 2016.

Behandlingen af disse patienter kan ifølge Lægeforeningen lige så godt foregå i primærsektoren i en speciallægepraksis som i sekundærsektoren. Det vigtige er nemlig at patienterne hurtigt kommer i behandling, og derfor mener Lægeforeningen, at flere af disse patienter skal behandles i speciallægepraksis.

»Det er oplagt, at det bliver en del af regeringen kommende plan for det nære sundhedsvæsen, og at regionerne tænker det med i deres aftaler med de praktiserende speciallæger. Der bør være bedre mulighed for speciallægepraksis at ansætte specialuddannet personale, som under speciallægens ansvar kan varetage dele af behandlingen, f.eks. forskellige former for terapi,« udtaler Andreas Rudkjøbing.