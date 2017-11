Lægeforeningen kræver uafhængig ankeinstans til tilsynssager

Det kan ikke passe, at læger uden videre kan få frataget deres autorisation eller få forbud mod at arbejde i årevis, før sagen kommer for retten, mener Lægeforeningen.

Som læge kan du få frataget din autorisation eller får et forbud mod at arbejde uden varsel – også selv om det kan tage op til to år, før Styrelsen for Patientsikkerhed går videre med sagen ved retten.

Det er urimeligt, at læger kan få ødelagt deres arbejdsliv uden at være dømt for noget, mener Lægeforeningen, som foreslår, at regeringen etablerer en uafhængig ankeinstans, der hurtigt kan afgøre disse sager. Det skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse.

»Hvis en person er til fare for patienterne, skal styrelsen naturligvis gribe ind. Men der er ingen vindere ved, at læger, sygeplejersker og andre kan vente op til to år på, at styrelsen tager stilling til, om den vil indbringe sagen for en domstol, fordi den vurderer, at de skal miste deres autorisation permanent,« siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing.

»Det er langt tid. De risikerer at blive udelukket fra deres arbejde, og læger med egen praksis kan blive nødt til at finde en vikar eller afhænde deres praksis. Det er meget alvorlige konsekvenser over for mennesker, hvis sag ikke har været for en domstol. Der er tale om urimeligt ringe retssikkerhed for læger og andre sundhedsprofessionelle i disse sager.«

Etabler hurtig ankeinstans

Sundhedsprofessionelle, der midlertidig får frataget deres autorisation, risikerer at skulle vente op til to år, inden sagen kommer for en domstol, som tager endelig stilling til, om det er berettiget. Får de et såkaldt arbejdsforbud er de helt udelukket fra at arbejde i typisk to måneder, og i nogle tilfælde kan forbuddet forlænges.

Og det er helt urimelige vilkår, mener lægeforeningen, der derfor foreslår, at regeringen etablerer en uafhængig ankeinstans, der med en dommer i formandsstolen smidigt og hurtigt kan efterprøve styrelsens administrative afgørelser.

»Nye regler strammede fra 2016 tilsynet med læger. Det er eksempelvis blevet lettere midlertidigt at fratage en læge autorisationen, og det betyder, at vi ser flere sager. Derfor giver det også god mening at indføre en uafhængig instans, som hurtigt efterprøver styrelsens afgørelse. Det er vigtigt at få taget en afgørelse, så læger og andre sundhedspersoner kan komme tilbage til deres arbejde, hvis der ikke er grundlag for sanktionen,« siger Andreas Rudkjøbing.