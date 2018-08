Lægedækningen i Frederikshavn bevares

Region Nordjylland har med løftet om en ny storklinik og mulighed for nedsat arbejdstid overtalt en række praktiserende læger i Frederikshavn til at fortsætte deres virke. Praksislæge Peter Gaardbo Simonsen skal sammen med regionen stå for driften.

