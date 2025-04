Hvis mor drikker sodavand med kunstige sødestoffer under graviditeten, øger det hendes barns risiko for at udvikle overvægt. Det er den meget simple konklusion i et nyt dansk studie, hvor forskere har undersøgt sammenhængen mellem mors indtag af kunstige sødestoffer under graviditeten og barnets vægt frem til alderen 18 år. Forskningen underbygger tidligere studier på området og peger på, at det ikke er en gratis omgang at for eksempel drikke sodavand med kunstige sødemidler under graviditeten. Det kan have konsekvenser...