Der er masser af nye etiske problemstillinger ved brug af AI og big data. Men teknologierne giver fortsat masser af muligheder for at forbedre diagnostik og behandling af patienter, som det er uetisk ikke at forfølge og anvende.

Det danske sundhedsvæsen er udfordret, men hvor finder vi den nye vej? Jeg er overbevist om, at der ligger en kæmpe hjælp i kunstig intelligens (AI og big data). Det er ikke længere et spørgsmål om sundhedssektoren i fremtiden skal anvende maskinlæring og AI, men om hvordan.

I dag har vi computerprogrammer, der på få sekunder kan analysere komplicerede røntgenbilleder. Programmerne er typisk udviklet ved hjælp af kunstig intelligens og har gjort det langt hurtigere og lettere at finde diagnosen. Computeren kan på få sekunder udføre en række opgaver, som et menneske er mange minutter om. Den kan rumme langt flere data og evner f.eks. at sammenligne med et stort antal billeder på ganske få sekunder. Den kunstigt intelligente computer evner også at drage paralleller og kan eventuelt også inddrage materiale og konklusioner fra hele verden, inden den kommer med sandsynligheder for diagnoser. Og så kan computeren arbejde uden pauser hele døgnet. Skal nok have teknisk service en gang imellem, men skal ikke have fornyet sin overenskomst.

Er den fjende eller kollega? Det væsentlige er, at det stadig er mennesker, som skal vurdere resultaterne og tage de endelige beslutninger ud fra de forslag, computeren kommer med. Det kliniske blik vil nok altid være afgørende. Det er en læge, ikke et sæt af algoritmer, som tilrettelægger behandlingen, med udgangspunkt i lægens uddannelse, erfaring, patientens samlede sygdomshistorie og hele det kliniske blik. Computeren er vigtigt supplement, ja som en slags dygtig kollega, der kommer med begavede forslag. Og som helt klart er dygtigere i visse processer end i andre. Vi skal lære begrænsningerne at kende, alt imens vi udnytter disse maskinelle evner langt mere end i dag.

Der er risiko for læk og hacking, men noget tyder på, at folk i fremtiden vil være mere villige til at dele data

Meget tyder på, at supercomputere kan overtage en del af sundhedspersonalets arbejde, og det vil give mere tid for personalet til reelt at tale med patient og pårørende.

Det fulde potentiale af kunstig intelligens afhænger også af, at danskerne er villige til at dele oplysninger om sig selv og deres sundhed. Der er risiko for læk og hacking, men noget tyder på, at folk i fremtiden vil være mere villige til at dele data. Men det skal foregå på en sikker og transparent måde. Som individ skal man vide, hvem der har adgang til ens personlige data, hvad de benyttes til, og hvem de må deles med. Det handler om, hvorvidt vi har tillid til maskinelle algoritmer, og hvorvidt læger har. Eller tror vi stadig, at den menneskelige vurdering er uovertruffen? Hvad med etikken? Der er masser af nye etiske problemstillinger ved brug af AI og big data. Ikke mindst de nye systemer, hvor ingen synes at kunne forklare, hvordan maskinen reelt når til sin beslutning, og kan den få social intelligens? Det er en etisk udfordring. Men teknologierne giver fortsat masser af muligheder for at forbedre diagnostik og behandling af patienter, som det er uetisk ikke at forfølge og anvende.