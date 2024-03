Selvom målet er, at 80 pct. patienter med demens udredes på under 90 dage, lykkedes det i 2022 kun at leve op til det i 22 pct. af tilfældene. I 2021 og 2020 blev hhv. 42 og 43 procent af patienterne udredt for demens til tiden, så det er en alvorlig nedgang i målopfyldelsen. Det viser årsrapporten fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens, der dækker perioden 1. januar 2022-31. december 2022. Rapporten viser også, at der er store regionale forskelle,...