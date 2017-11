Kühnau: Regionerne bør have ens regler for efteruddannelse

Efteruddannelse af læger må ikke udvikle sig til at blive et konkurrenceparameter. Og det kan det ellers godt gå hen og blive, hvis Region Hovedstaden tillader, at medicinalindustrien finansierer lægernes efteruddannelse, mens Region Midtjylland har en meget striks linje med sit stop for sponsoreret efteruddannelse. Sådan lyder advarslen fra næstformand i Region Midtjyllands regionsråd og spidskandidat […]