Sygehus Lillebælt i Kolding gør klar til at kunne tage imod flere corona-patienter ved at flytte personale og patienter til sygehusets afdeling i Vejle. »Vi håber på en corona-fri zone i Vejle til gavn for vores udsatte lungepatienter,« siger overlæge på afdelingen.

Kolding Sygehus flytter personale for at gøre plads til coronapatienter

På Medicinsk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding gør de klar til at rydde afdelingen for at gøre plads til indlagte corona-patienter.

Det fortæller overlæge Anders Løkke, der er specialeansvarlig for lungesygdomme på afdelingen for Medicinske Sygdomme i Kolding.

»Vi er gået i gang med langsomt at drosle ned for vores afdeling i Kolding for at skabe mere plads og større bemanding, hvis det bliver nødvendigt,« siger han.

I sidste uge lukkede Ortopædkirurgisk Afdeling på Sygehus Lillebælt i Kolding for at skabe sengepladser til patienter med COVID-19. Indtil videre er 20 personer indlagt med coronavirus i Kolding, viser tal opgjort onsdag d.18 marts, hvor der er kapacitet til 25 patienter, men med mulighed for at udvide.

Coronafri-zone i Vejle

Når den medicinske afdeling i Kolding langsomt lukker ned, overføres størstedelen af patienterne til Sygehus Lillebælts lungeafdeling i Vejle. Størstedelen af afdelingens patienter har lungerelaterede sygdomme, hvor det særligt at vigtigt ikke at udsætte dem for smitte, forklarer Anders Løkke.

»Så længe det er muligt, prøver vi at opretholde en coronafri-zone i Vejle, hvor vi tager imod og behandler medicinske patienter, som ikke umiddelbart har corona. På den måde undgår vi at udsætte specielt de lungesyge for en særlig risiko,« siger han.

Samtidig er det også vigtigt at opretholde visse ambulatoriske funktioner og sengeafsnit for patienter, som er syge eller bliver det, forklarer han og peger på patienter med KOL og blodpropper.

Torsdag d.19 marts er der i alt 10 ambulatoriske patienter blevet overført til Vejle, hvor der er plads til op mod 90 ekstra patienter. Det er en fordobling af den normale kapacitet.

Lungemedicinere i høj kurs

Sygehus Lillebælts to medicinske afdelinger i Kolding og Vejle har altid arbejdet tæt sammen, hvor de fleste lungemedicinere er tilknyttet begge afdelinger, hvor ambulatoriet i Kolding primært har været bemandet af sygeplejersker.

Fremadrettet vil de fleste lungemedicinere nu være fast tilknyttet til afdelingen i Vejle, mens en del af sygeplejersker fra Kolding i stedet vil tage sig af corona-patienter. Det kan dog blive aktuelt at flytte lungemedicinere til Kolding, hvis der bliver brug for det, men hvor meget personale det drejer sig om, ved Anders Løkke ikke.

»Vi vil selvfølgelig kunne frigøre nogle ressourcer hos os, hvis situationen spidser til i Kolding. Det vigtigste er at adskille personalet, så man undgår en eventuel intern smitterisiko,« siger han og forklarer, at lungemedicinere, der har behandlet corona-patienter i Kolding så vidt muligt ikke kan komme retur og behandle medicinske patienter i Vejle.

Det er særligt i en situation, hvor antallet af kronisk syge patienter stiger, at det vil give mening at flytte flere lungemedicinere til Kolding. Det forklarer Anders Løkke, der peger på, at lungemedicinere har en større ekspertise i at vurdere patienter ud fra billeddiagnostik.

»Selve behandlingen af corona er relativ simpel, men dér, hvor vi særligt kan hjælpe, er at vurdere om, lungepatienterne oplever en forværring af deres tilstand, eller om det i stedet kan være, fordi de COVID-19,« siger han.

Det kan dog blive svært at sikre en coronafri-zone i Vejle, hvis der kommer italienske tilstande i Danmark, mener Anders Løkke. Han vurderer, at de i worst-case scenario også vil være nødsaget til at indlægge coronapatienter i Vejle.

»Hvis presset bliver så stort, at det overdøver alt, må vi tage det derfra, men for nu er jeg fortrøstningsfuld for, at vi har hevet i bremsen i tide,« siger han.