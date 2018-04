Hvad er egentlig evidensen for, at en livsstilsintervention for psykisk syge patienter rent faktisk vil øge deres samlede livslængde og -kvalitet?

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det ligger i kortene, at vi i almen praksis skal gøre mere for de psykisk syge. Ikke mindst i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme. Som praktiserende læge har jeg ofte følt mig fagligt utilstrækkelig på dette område. Én ting er at skulle redegøre for betimeligheden af hypertensions-, hyperlipidæmi- og diabetesbehandling til psykisk ligevægtige patienter. Opgaven […]