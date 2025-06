Flere og flere mennesker behandles i dag med SGLT2-hæmmere som empagliflozin eller dapagliflozin for type 2-diabetes, hjertesvigt eller kronisk nyresygdom.

I den sammenhæng har der fra flere sider været udtrykt bekymring for, om behandlingen med SGLT2-hæmmere kan øge niveauerne af hæmoglobin og hæmatokrit i blodet og derigennem øge risikoen for udvikling af blodpropper.

Den bekymring maner et nyt studie nu til jorden, idet det ganske vist finder øget forekomst af erytrocytose hos personer i behandling med SGLT2-hæmmere, men at det samtidig ikke ser ud til at øge risikoen for udvikling af blodpropper.

Forskningen er offentliggjort her i weekenden på årskongressen for European Hematology Association (EHA).

Mange tilfælde, men få alvorlige

Bekymringen med SGLT2-hæmmerne er, at de øger produktionen af røde blodceller, og at det kan lede til øgede niveauer af hæmoglobin og hæmatokrit, som igen kan øge risikoen for udvikling af blodpropper.

I studiet undersøgte forskerne for eventuel sammenhæng mellem brugen af SGLT2-hæmmere og udvikling af blodpropper hos 6.787 personer i behandling med SGLT2-hæmmere i Sydkorea i perioden fra 2014 til 2024.

Disse fund kan være beroligende for læger og patienter, der benytter SGLT2-hæmmere. Erytrocytose kan opstå, men det er sjældent problematisk og kommer kun sjældent med behov for at stoppe behandlingen Ji Yun Lee, læge, Seoul National University Bundang Hospital

Forsøgsdeltagerne oplevede efter påbegyndt behandling en stigning i det gennemsnitlige hæmoglobinniveau på ét g/dL og en stigning i hæmatokritniveauet på 3,5 pct.

16,9 pct. af deltagerne i studiet udviklede erytrocytose.

Kendetegnende for dem, der udviklede erytrocytose, var, at de hyppigt var yngre mænd med BMI over 25 og oftere rygere og med et højere indtag af alkohol.

0,5 pct. af patienterne stoppede behandlingen med SGLT2-hæmmere på grund af erytrocytose.

35 af forsøgsdeltagerne udviklede blodpropper i opfølgningsperioden, men blodpropperne var sjældent associeret til erytrocytose, men i stedet til allerede eksisterende sygdom.

For eksempel var brug af antitrombotisk medicin associeret til 3,6 gange forøget risiko for blodpropper. Antikoagulerende medicin var associeret til 5,9 gange forøget risiko, mens præeksisterende erytrocytose var associeret til 3,8 gange forøget risiko.

På baggrund af resultaterne konkluderer forskerne, at behandling med SGLT2-hæmmere er sikkert, på trods af at lægemidlerne øger risikoen for udvikling af erytrocytose.

Dog anbefaler forskerne, at læger følger patienter med allerede eksisterende erytrocytose ekstra opmærksomt, når de sættes i behandling med en SGLT2-hæmmer.

»Disse fund kan være beroligende for læger og patienter, der benytter SGLT2-hæmmere. Erytrocytose kan opstå, men det er sjældent problematisk og kommer kun sjældent med behov for at stoppe behandlingen,« fortalte en af forskerne bag studiet, læge Ji Yun Lee fra Seoul National University Bundang Hospital, under en presseseance til EHA.

