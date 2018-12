Et nyt studie viser, at det kan betale sig for læger at bestemme, hvilken molekylær undergruppe patienter med akut myeloid leukæmi tilhører, inden de begynder behandlingen.

Inden patienter skal i behandling for akut myeloid leukæmi, bør læger forsøge at bestemme deres molekylære undertype. Det kan hjælpe dem med at vælge den bedste behandling til den enkelte patient, viser et nyt studie, der netop er blevet præsenteret på ASH-kongressen i San Diego. Resultatet af undersøgelsen viser, at brug af patientspecifik information til […]