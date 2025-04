»Jeg er utrolig ked af, at der sker en ny voldsepisode så kort tid efter den anden. Det er sjældent, at vi har så alvorlige voldssituationer som disse to. Selvfølgelig kan man sidde og tænke, jamen har de ikke gjort noget. Og det har vi bestemt, inden for de rammer, som vi har til rådighed.« Sådan siger hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv, efter at der i forrige weekend opstod endnu en voldsepisode på akutmodtagelsen på Amager og Hvidovre Hospital. Her blev...