Højkvalitetsforskning giver Danmark en plads på verdenskortet

Henrik Steen Hansen er som formand for det nationale, videnskabelige selskab selvskreven til at deltage i flere møder for de nationale selskabers formænd.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Inden for kardiologien er Danmark med rette verdenskendt for at kunne levere højkvalitetsforskning, hvis resultater kan vinde genklang og indpas internationalt. Det mener formanden for Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), overlæge, klinisk lektor Henrik Steen Hansen, Odense Universitetshospital. »På årets kongres er der to danske studier, VERDICT og POET, som kan få betydning for dels holdningen […]