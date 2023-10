På Dagens Medicins årlige magtliste, som kårer de 100 magtfulde i sundhedsvæsenet, har flere af landets sygehusdirektører placeret sig væsentligt højere end sidste år.

På listen optræder i alt 15 sygehusdirektører, hvoraf 10 af dem har placeret sig højere end sidste år. Blandt resten er tre helt nye på listen, mens to har opnået en lavere placering end det forgangne år.

Benytter man sig af sin positions muligheder for at ytre sig, har man som sygehusdirektør rigtig gode muligheder for at få indflydelse Mads Koch Hansen, medlem af magtpanelet

Som den suverænt mest magtfulde indtager Rasmus Møgelvang, hospitalsdirektør for Rigshospitalet, topplaceringen med sin 13. plads. Det betyder, at han har rykket 48 pladser op siden sidste år. Sidste år besad Møgelvang dog ikke titlen som hospitalsdirektør, men vicedirektør. Til sammenligning placerede den daværende hospitalsdirektør for Rigshospitalet, Per Christiansen, sig på en 24. plads, altså 11 pladser lavere end Rasmus Møgelvang.

Også på anden- og tredjepladsen blandt mest magtfulde sygehusdirektører er landet to højdespringere. Andenpladsen er besat af Niels Nørgaard Pedersen, administrerende sygehusdirektør for Odense Universitetshospital, som ligger nr. 39 og dermed 18 pladser højere end sidste år. Lige i hælene på ham følger den tredje højest placerede sygehusdirektør, Kristian Antonsen, der er direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som ligger nr. 45, hvilket er et ryk fremad på 26 pladser.

Længere nede på listen finder vi årets ultimative højdespringer Morten Ziebell som med sin 51. plads er placeret 156 pladser højere end sidste år. Stillingen som lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital tiltrådte han i august 2022. Siden har han været en stor del af debatten om ulighed i sundhed og prioriteringsspørgsmålet om hvilken behandling, der bør tilbydes hvilke patienter.

Om sygehusdirektørernes magt i sundhedsvæsenet siger ny paneldeltager i Magtpanelet og tidligere lægelig direktør på Sygehus Lillebælt samt fhv. formand for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen:

»Sygehusdirektørerne sidder i en helt central position med stor mulighed for at påvirke systemet. De har en stor indsigt i sygehusenes drift, men også i hele systemets drift og udvikling. Benytter man sig af sin positions muligheder for at ytre sig, har man som sygehusdirektør rigtig gode muligheder for at få indflydelse.«

Han bemærker desuden, at der i år har været flere sygehusdirektører, hvor han fremhæver Rasmus Møgelvang samt Kirsten Wisborg, vicedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og nr. 61. på listen, som har været dygtige til at spille ind i debatten og ytre sig.

Magt 2023: Magtliste over sygehusdirektører