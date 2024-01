Mellem én tredjedel og halvdelen af patienter med T-celle lymfom i huden bliver på et tidspunkt – oftest sent i sygdomsforløbet – inficeret med gule stafylokokker. Dette sker, fordi kræften bryder hudens barriere og gør den sårbar over for bakterierne. Vi har tidligere vist, at det faktisk hjælper på kræften at behandle patienter med fremskreden T-celle lymfom i huden med antibiotika for at nedbringe infektionen med gule stafylokokker. Man kan dog ikke behandle livslangt med antibiotika, og derfor har vi...