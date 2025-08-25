Politik Hvert år bliver hundredvis af spædbørn indlagt med luftvejsinfektionen RS-virus. Dette vil regeringen forebygge med et nyt vaccinationsprogram for gravide.Foto: Colourbox Gratis vaccinationsprogram skal forebygge RS-virus hos spædbørn Regeringen vil fra 2026 indføre gratis RS-vaccine til alle gravide kvinder for at forebygge RS-virus hos spædbørn. Det forventes at 32.000 gravide årligt vil tage imod tilbuddet. Jonathan Holdgaard Elsborg 25/08/202525/08/2025 Jonathan Holdgaard ElsborgClose:KontaktE-mail: jonathan.elsborg@bonnierhealthcare.dkBiografiFlere artikler af Jonathan Holdgaard Elsborg Regeringen vil forebygge smitte med RS-virus hos spædbørn gennem et nyt vaccinationsprogram for gravide. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Sundhedsministeriet bliver hundredvis af spædbørn indlagt med alvorlig sygdom efter at være smittet med RS-virus, hvilket det nye vaccinationsprogram skal gøre op med. Vaccinationsprogrammet vil være sæsonbaseret og skal finansieres af finanslovsforslaget for 2026. »Det kan være utrolig hårdt at skulle igennem en sygehusindlæggelse med et lille barn, og vi vil gerne give nybagte forældre og deres børn en... Denne artikel er forbeholdt abonnenter. Har du allerede abonnement? Log ind Prøv Dagens Medicin gratis i 4 uger* Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger. Efter 4 uger fortsætter prøveabonnementet som et alm. betalingsabonnement, med mindre du opsiger forinden. Prøv gratis i 4 uger *Som læge/stud. med. er det digitale abonnement på Dagens Medicin helt gratis Køb abonnement Webabonnement Digitalt abonnement med fri adgang til alt indhold Dagligt nyhedsbrev direkte i din indbakke Kun 4.420 kr/år (ex moms) Køb her Avis- & webabonnement Fri digital adgang + dagligt nyhedsbrev Avis Kun for autoriserede sundhedspersoner Kun 4.970 kr./år (ex moms) Køb her Firmaabonnement Digitalt abonnement til firmaer og organisationer med 5 eller flere brugere Bedste pris pr. bruger! Fra 2.940 kr./år (ex moms) Kontakt os