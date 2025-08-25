Regeringen vil forebygge smitte med RS-virus hos spædbørn gennem et nyt vaccinationsprogram for gravide. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Sundhedsministeriet bliver hundredvis af spædbørn indlagt med alvorlig sygdom efter at være smittet med RS-virus, hvilket det nye vaccinationsprogram skal gøre op med. Vaccinationsprogrammet vil være sæsonbaseret og skal finansieres af finanslovsforslaget for 2026. »Det kan være utrolig hårdt at skulle igennem en sygehusindlæggelse med et lille barn, og vi vil gerne give nybagte forældre og deres børn en...