LÆGEDAGE.Lad være med at være så gammeldags, når det gælder digitale medier, lyder opfordringen fra to praktiserende læger, som underviser på Lægedage. Kaster man sig først ud i det, vil man både spare vigtig tid i hverdagen og få mere arbejdsglæde.

Hvordan laver man en god hjemmeside, der kan blive et tidsbesparende redskab i hverdagen? Og hvilken relation til sine patienter kan man opnå ved at have en profil på Facebook? De spørgsmål kan praktiserende læger få svar på i dag, hvor digitale mediers muligheder sættes på dagsordenen til Lægedage. Her vil praktiserende læge Christina Øgard […]