Det er farligt at bagatellisere MDMA. Sådan lyder det fra lægerne på Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

Advarslen kommer, efter at misbrugsekspert og psykiatrisk overlæge Henrik Rindom fra Hvidovre Hospital har udtalt til DR, at stoffet MDMA i sin rene form og rigtigt doseret ikke er farligt.

På Giftlinjen mener de, at ekspertens udtalelse legitimerer brugen af MDMA og advarer derfor kraftigt mod stoffet.

»Der vil altid være nogle, der løber risici. Men de skal vide, at det her er risky business. Du aner ikke, hvad du får, og vi aner ikke, hvad kvaliteten er. Der er en grund til, at det er et illegalt marked,« siger Hanne Rolighed Christensen, overlæge ved klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg hospital og leder for Giftlinjen.

Hun mener også, at udtalelsen understøtter en udbredt misforståelse af, at hvis man vil prøve MDMA, så kan man bare begynde med at tage lidt, og se hvordan man har det, og så tage lidt mere.

Anerkendelse skal være forebyggende

»Jo, jeg anerkender brugen af det. Men vi er nødt til at anerkende, at det findes,« siger Henrik Rindom.

Stoffernes udbredelse Sundhedsstyrelsens undersøgelse ‘Narkotikasituationen i Danmark 2017’ viser, at 2,7 pct. af 16-24-årige har brugt ét eller flere andre illegale stoffer end hash inden for den seneste måned. Det tilsvarende tal var 1,6 pct. i 2013. Samme opgørelse viser, at 6,3 pct. af 16-24-årige har brugt ét eller flere andre illegale stoffer end hash inden for det seneste år.

Han synes ikke, at der ikke bliver gjort nok for at passe på de unge mennesker. Han har forsøgt at stå med en løftet pegefinger over for de unge, men uden held. Derfor har han valgt den nye tilgang til debatten om MDMA.

Henrik Rindom er enig med Giftlinjen i, at der altid vil være nogle personer, der vil prøve MDMA. Derfor er han kommet med de udtalelser til DR. Han mener nemlig, at vi skal indse, at mange unge bruger stoffet, og derfor skal de vejledes i brugen af det.

»Selvfølgelig vil det være ideelt, hvis ingen tager stoffer. Men hvis man endelig gør det, så skal man tage meget lidt,« siger han.

Men ifølge lederen af Giftlinjen kan stoffet i en ud af ti gange være meget stærkere end normalt, men forbrugeren aner ikke, hvornår det er. Det kan potentielt have dødelig udgang.

»Vi ser disse dødsfald, de kommer jævnligt, og de bliver ved med at komme. Og det er helt raske, unge mennesker,« siger hun.

Fra uskyldigt partydrug til dødeligt stof

Ifølge Henrik Rindom blev MDMA før i tiden brugt som medicinsk præparat. Derfor mener han ikke, at stoffet er skadeligt, hvis det indtages kontrolleret.

»I ren form og korrekt doseret er det ikke farligt,« siger han.

Med ren form mener han, at hvis der er blandet andre former for narkotika i stoffet, er det svært at styre, da man ikke ved, hvor stærkt stoffet er. Hvis man indtager ren MDMA, og det doseres i en korrekt mængde, ser han det ikke som værende skadeligt. Men der kan være blandet andet i, og det kan være meget farligt.

Søren Bøgevig er overlæge på klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og en del af Giftlinjen. Han ser en stor problematik i, at Henrik Rindom sætter lighedstegn mellem, at jo renere stoffet er, jo mindre skadeligt er det.

»Jeg vil omvendt sige, at jo mere koncentreret stoffet er, jo mindre ren fysisk mængde af stoffet skal nybegynderen have for at risikere at få en overdosis,« siger han og påpeger, at den enkelte reagerer meget forskelligt på stoffet.

Der er ikke langt fra rus til det, der absolut ikke er en fest. Og det er vigtigt at vide. Søren Bøgevig, overlæge på klinisk farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital, del af Giftlinjen

Søren Bøgevig fortæller, at førhen var op til 50 pct. eller mere af stoffet andre fyldstoffer som talkum. Men den MDMA, der er i Danmark i dag, fremstilles på illegale hollandske laboratorier, og her er koncentrationen af stoffet helt op til 90 pct.

Det betyder, stoffet i dag er renere og stærkere, end det var førhen. Et følsomt individ, der tager samme mængde, som man hidtil har gjort, eller ser andre omkring sig indtage det, vil således hurtigere være oppe på en potentielt dødelig dosis.

»Der er ikke langt fra rus til det, der absolut ikke er en fest. Og det er vigtigt at vide,« siger Søren Bøgevig.

Ved Giftlinjen anslår man, at der er adskillige tusinde danskere, der bruger MDMA hver weekend. Formålet med indtagelse af stoffet er at opnå lykke, velvære og nydelse. Men bare i år har stoffet formentligt også medført to dødsfald og flere indlæggelser.

Test er misvisende

Henrik Rindom synes, at forbrugerne skal kunne få testet stoffet, så de ved, hvor rent det er. Selv har han også stået på landets diskoteker for at teste de unge forbrugere. Og det har der været en bagtanke ved.

»De unge skal kunne få testet deres stoffer, så de ved, hvad de tager. Samtidig kan vi så snakke med de unge, så vi kan oplyse om brugen af MDMA,« siger han.

Desuden mener han, at test af stoffet f.eks. skal ske ved at sætte teststationer op på festivaler, hvor MDMA florerer.

Det møder også megen skepsis hos Giftlinjen. De frygter, at det vil skabe en falsk tryghed blandt forbrugerne, hvis tests er tilgængelige.

»Det vil altid være en minimal mængde af den samlede mængde rusmidler, der bliver testet. Men findes disse tests, kan man være sikker på, at stofferne vil blive markedsført som om, de er blevet testet. Det vil pusherne udnytte med det samme,« siger Søren Bøgevig.

Hos Giftlinjen fortæller professor i klinisk toksikologi Kim Dalhoff også, at han er blevet bedt om at anbefale kviktests til festivaller. Men det ser han en stor problematik i og vil ikke anbefale noget.

»Med de eksisterende tests kan vi i bedste fald kun teste, om stoffet er der, eller om det ikke er der. Vi kan ikke teste, hvor meget der er,« siger han.

Han fortæller, at der findes test kits, der er falsk positive. Så slår de positivt ud, selv om stoffet ikke er til stede. Ligeså er der falsk negative test kits, der ikke slår ud til trods for tilstedeværelse af et stof.

Det gør i hans optik en test ubrugelig, for man kan ikke se, hvor stærkt et stof, man har med at gøre.

