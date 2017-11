Gentofte beholder sin skadestue

I sidste uge lød planen at lukke akutklinikken på Gentofte Hospital. Men nu afviser politikere i Region Hovedstaden, at det vil ske.

Akutklinikken på Gentofte Hospital skal ikke lukke. Sådan lyder det fra flere politikere i Region Hovedstaden, skriver Berlingske.

Meldingen kommer efter, at direktionen på Herlev-Gentofte Hospital ellers havde planer om at lukke akut-klinikken, når et nyt, stort akuthus står klart i Herlev i 2019.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen er en af dem, som afviser en lukning.

»Der ligger en hospitalsplan, som alle partier har været med til at revidere, og hvor der står, at akutklinikken i Gentofte er et vigtigt tilbud til borgerne. Det har vi ingen planer om at ændre på, heller ikke efter et valg,« siger Socialdemokratiets spidkandidat, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, til Berlingske.

Også Konservative og Venstre har meldt ud, at de ikke vil være med til at lægge stemmer til en lukning af akut-klinikken, skriver Berlingske.