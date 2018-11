Et nyt studie skal undersøge, om et biologisk lægemiddel til behandling af nældefeber og svær astma også kan hjælpe kvinder med astma til at blive hurtigere gravide.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det biologiske lægemiddel Xolair (omalizumab) fra Novartis er efter alt at dømme ikke kun effektivt til behandling af nældefeber og svær astma. Meget tyder på, at det også kan bruges til at øge fertiliteten hos astmatiske kvinder, som ofte har svært ved at blive gravide. Det vurderer Vibeke Backer, der er professor i lungemedicin på […]