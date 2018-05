Forskere finder en årsag til astma i immunsystemet

Dansk forskningsprojekt har fundet en direkte sammenhæng mellem fem DNA-afvigelser og astma. Men der er et godt stykke vej til et lægemiddel, mener professor Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet.

Der er en direkte sammenhæng mellem astma og fem specifikke DNA-afvigelser, som i forvejen er kendt for at optræde i forbindelse med immunsygdomme. Det viser et nyt forskningsprojekt, som er verdens hidtil største astma-studie. »Vi har fundet ud af, at astma har nogle af de samme gen-afvigelser, som andre store immunsygdomme har. Den sammenhæng gør, […]