Undersøgelse fra VIVE finder 17 studier, som dokumenterer positive effekter i forebyggende indsatser over for unge med psykiske mistrivselsproblemer.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har på foranledning af Socialstyrelsen undersøgt effekten af forebyggende indsatser og metoder for 16-30-årige unge, som har psykiske mistrivselsproblemer. Undersøgelse bygger på en litteraturgennemgang af mere end 2.800 studier og har fundet frem til 17 studier, som dokumenterer positive effekter i forebyggende indsatser over for unge med psykiske mistrivselsproblemer. »Der […]