Tidlig opsporing af udiagnosticeret diabetes og prædiabetes bør ikke kun være individfokuseret, men også inddrage ægtefællen i screeningsprocessen. Det mener en gruppe forskere, der i et nyt dansk studie påviser en sammenhæng mellem risikoen for at udvikle type 2 diabetes og ægtefællens BMI.

Forskere: Ægtepar deler risici for at udvikle type 2 diabetes

Danske forskere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet har i et nyt studie påvist en sammenhæng mellem den ene ægtefælles BMI og partnerens risiko for at udvikle type 2 diabetes. Det skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside.

I studiet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia, viser forskerne, at risikoen for, at person får type 2 diabetes, kan forudsiges ud fra deres partners BMI.

Forskerne har gjort brug af data fra 3.649 britiske mænd og 3.478 kvinder over 50 år fra ’The English Longitudinal Study of Ageing’ i Storbritannien til udarbejdelsens af studiet.

Men postdoc Jannie Nielsen, som er førsteforfatter til studiet, ser ingen grund til, at resultaterne ikke også kan overføres til den danske befolkning.

»Folkesundhedsbudskabet i det her er, at i stedet for, at vi tænker diabetes som en individpræget sygdom, skal vi tænke det mere som en social sygdom ude i klinikkerne, hvor begge ægtefæller inddrages i den tidlige screeningsproces. Og det er vi for dårlige til i Danmark og resten af Europa,« siger hun.

Forskel på kønnene

Fra andre studier vidste forskerne, at ægtefællers kropsvægt ofte ligner hinanden, da mange gifter sig med en person, som ligner dem selv og derfor deler både kost- og motionsvaner.

Derfor satte forskerne sig for at undersøge, om den forhøjede risiko for at udvikle type 2 diabetes hos eksempelvis en overvægtig kvinde blot var på grund af hendes egen overvægt, og her tegnede sig samtidig en forskel mellem de to køn.

»Hvis vi justerede for kvindernes egen vægt, så havde de ikke en forhøjet risiko som følge af deres mands BMI. Men selv når vi justerede for vægten hos mænd, så havde de en forhøjet risiko,« siger Jannie Nielsen.

En mand over 50 år, hvis kone havde et BMI på 30 kg/m2, havde således en 21 procent forhøjet risiko for diabetes sammenlignet med en mand, hvis kone havde et BMI på 25 kg/m2 – uagtet mandens eget BMI, fremgår det af studiets resultater.

»Hvorfor ved vi ikke, men det kan hænge sammen med, at kvinden ofte har mere indflydelse på mandens kostvaner end omvendt. Får den praktiserende læge en overvægtig kvinde ind i lægeklinikken, kan det derfor være en rigtig god idé at bede hende om at tage manden med også næste gang, da sandsynligheden for, at han har risikofaktorer i forhold til type 2 diabetes er ret stor,« siger Jannie Nielsen.

Ifølge tal fra Diabetesforeningen vurderes det, at 60.000 danskere har type 2 diabetes uden at vide det, mens 300.000 borgere skønnes at have forstadier til sygdommen. Diabetes koster det danske samfund omkring 86 mio. kr. om dagen.

»Jo tidligere man opsporer diabetes, desto bedre forebyggelses- og behandlingsmuligheder er der også på lang sigt. Der er mange danskere, som har forstadier til diabetes, men vi ved ikke hvem de er, og det er dyrt at screene. Samtidig er højrisiko individer mindre tilbøjelige til at opsøge sundhedssystemet. Ved at betragte diabetes som en social sygdom kan vi forhåbentlig opspore flere tilfælde og sikre rettidig behandling,« siger Jannie Nielsen.

Studiet er blevet støttet af et postdoclegat fra Danmarks Frie Forskningsråd og udarbejdet sammen med postdoc Adam Hulman og professor Daniel R. Witte fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

