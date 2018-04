Karin Friis Bach (Rad.) afløser Ulla Astman (S) som formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Formandsskifte i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Som formand for Danske Regioners sundhedsudvalg følger der endnu en formandspost med – nemlig formandsposten for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Karin Friis Bach (Rad.) forhandlede sig efter regionsrådsvalget frem til formandsposten i sundhedsudvalget, og derfor afløser hun nu regionsrådsformand i Nordjylland, Ulla Astman (S), der har siddet på formandsposten siden 2011. En stor ære – […]