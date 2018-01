Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Så kom 2018. Jeg håber, alle er kommet godt ind i det nye år. Man må håbe for både patienter og personale, at det bliver et godt og fredeligt år. Modsat 2017, hvor der skete mange positive, men også negative ting i sundhedsvæsnet. Som for eksempel PLO-overenskomsten, der bestemt tæller på den positive side, mens […]