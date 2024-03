Med 2.065 primære ACL-rekonstruktioner (det forreste korsbånd) nærmer man sig langsomt niveauet fra før COVID-19-pandemien, kan man læse i Dansk Korsbånds Rekonstruktions Registers årsrapport for 2022/2023. Mens målet er, at mindst 60 pct. af patienterne ses til kontrol 1 år efter en korsbåndsoperation, er det på landsplan sket for 57,3 pct. Det er et fald set i forhold til de to foregående år, hvor kvalitetsmålet blev opnået. Tre ud af fem regioner kommer dog i mål: Region Syddanmark med 68,8...