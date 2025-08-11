DSAM-ordfører: Alle specialer skal forholde sig til, hvordan de kan bidrage til et mere bæredygtigt sundhedsvæsen

Det begyndte med initiativet Grøn Praksis og nogle ildsjæle, der tog udgangspunkt i sammenhængen mellem klima og sundhed. Det førte til, at Dansk Selskab for Almen Medicin fik formuleret og vedtaget sin egen bæredygtighedspolitik, som nu sætter sit præg på selskabet, fortæller Cees Stavenuiter, der var DSAM’s første bæredygtighedsordfører.