Overblik Lægeformand Camilla Rathcke er glad for, at danskerne, ifølge ny undersøgelse fra Blå Kors, drikker mindre alkohol. Hun mener dog, at der skal arbejdes videre med at mindske danskernes alkoholforbrug gennem strukturelle ændringer.Foto: Lægeforeningen Flere danskere dropper alkohol i en periode Flere danskere fravælger alkohol i en periode, viser en undersøgelse af Blå Kors. En positiv udvikling, men der er stadigvæk mere, som kan gøres, mener Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen. Sabrina Liljeqvist Holm 11/08/2025 Hvad end det er fødselsdag, bryllup, begravelse eller en almindelig hverdag, spiller alkohol ofte en central rolle i danskernes liv. Men nu tyder det på, at flere danskere vælger alkoholen fra. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter på vegne af Blå Kors. I undersøgelsen svarer 42,1 pct. af de adspurgte, at de inden for det seneste år har fravalgt alkohol i en periode, hvilket er en stigning på 7,5 procentpoint sammenlignet med 2024. I Lægeforeningen er man glad for...