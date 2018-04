Aarhus Universitetshospitals udflytning til Skejby bliver dyrere end først anslået. Efter at have gennemgået hospitalets budget, må hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg konstatere, at der skal findes 300 mio. kr. i budgettet i år i stedet for de 220 mio. kr., der tidligere er blevet nævnt. Det skriver Jyllands-Posten.

De nye tal for besparelserne kan komme til at ramme yderligere 150-200 stillinger, der bliver lagt oven i de 200 stillinger, som hospitalet gennem flere måneder har nedlagt.

Det ærgrer Poul Blaabjerg, at det kan blive nødvendigt at nedlægge yderligere 150 stillinger.

»Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi kunne løse flere opgaver med flere ansatte. Det er frygteligt pinefuldt hver gang, man skal gennem sådan en runde, som vi skal nu,« siger han til Jyllands-Posten.

Der bliver dog ikke tale om fyringer i alle tilfælde, siger han. Poul Blaabjerg håber at løse noget af udfordringen ved, at nogle ansatte selv siger op, skifter stilling internt på hospitalet, eller ved at nogle stillinger ikke bliver slået op.