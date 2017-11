Da Diabetesforeningen tilbød risikotest for diabetes på Verdens Diabetesdag fik mange besked på at gå til lægen.

Mere end fire ud af ti personer fik at vide, at de har høj eller meget høj risiko for at udvikle diabetes, da Diabetesforeningen på Verdens Diabetesdag tilbød danskerne at få testet deres diabetesrisiko ved et af de 200 arrangementer, som foreningen holdte, eller på foreningens hjemmeside. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse. I alt lod […]