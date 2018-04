Der er brug for fire nye ydernumre i Region Sjælland, hvis lægedækningen skal bevares. Det blev konklusionen på et møde i Forretningsudvalget 16. april, som nu har sendt indstillingen videre til godkendelse i Regionsrådet.

Region Sjælland vil etablere nye ydernumre i Holbæk, Næstved, Ringsted samt Greve/Hundige området.

Det indstiller forretningsudvalget på baggrund af resultaterne fra en lægedækningshøring, som i efteråret blev gennemført blandt regionens praktiserende læger.

Her stod det klart, at der i de pågældende områder ikke er tilstrækkelig kapacitet til at sikre borgerne lægedækning fremadrettet.

Udvalget gør i redegørelsen samtidig opmærksom på, at områderne Køge, Vordingborg (nærmere bestemt Præstø) og området omkring Mørkøv, Svinninge og Jyderup holdes under observation, da lægedækningen er snæver i disse områder. Det kan betyde, at der bliver behov for at udstede nye ydernumre inden næste lægedækningshøring.

Nettotilflytning og aldrende læger

Lægedækningen i Region Sjælland er i disse år udfordret af en nettotilflytning samt en stigende gennemsnitsalder blandt de praktiserende læger.

I årene 2016-2017 har Region Sjælland oplevet en befolkningstilvækst på 12.000 borgere og prognoserne tilsiger en yderligere tilvækst på 3.600 borgere i 2018, fremgår det af referatet.

Samtidig er andelen af praktiserende læger på over 65 år i øjeblikket 12,45 pct., mens 30 pct. er over 60 år. Det betyder, at Samarbejdsudvalget modtager flere ansøgninger fra praktiserende læger, som grundet alder ønsker et lavere patientantal end de påkrævede 1.600 pr. kapacitet.

I 2016 blev der udløst to ydernumre i henholdsvis Ringsted og Slagelse, hvoraf ydernummeret i Slagelse fortsat ikke er besat. I 2017 blev der udløst to ydernumre i henholdsvis Trekroner og Viby Sj., i Roskilde Kommune.