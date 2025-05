MALAGA: Et nyt finsk studie, der netop er blevet præsenteret på årets European Congress on Obesity (ECO 2025), viser, at der er forskel på risikoen for at leve med overvægt, i forhold til hvis børn vokser op i byen eller på landet. Hvis de tre- til fireårige børn vokser op på landet, har de ifølge det nye studie højere risiko for at leve med overvægt og øget risiko for dagligt at sidde for lang tid foran skærmen. Ifølge en af...