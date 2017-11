Et stort observationelt studie, iværksat af FDA, finder ca. 20 pcts. overdødelighed, der varer ved i mange år efter en afsluttet antibiotikakur med clarithromycin for patienter med åreforkalkning. Jo flere clarithromycin-kure, des større overdødelighed, viser studiet.

