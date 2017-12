Mens FDA har iværksat en handlingsplan, der skal advare patienter med hjertekarsygdomme om at en clarithromycin-kur øger risikoen for at dø flere år efter afsluttet kur, vælger EU ikke at gøre noget. Langtidseffekten er ikke dokumenteret, lyder det.

EU’s bivirkningskommité PRAC har ingen planer om at iværksætte en handlingsplan lig den som den amerikanske sundhedsmyndighed FDA har sat i værk, der skal advare patienter med hjertesygdomme om at antibiotikaet clarithromycin markant øger risikoen for pludselig at dø fra et til et helt årti efter afsluttet behandling. »Den helt afgørende forskel mellem FDA of […]