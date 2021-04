Da vi 11. marts 2020 hørte statsministeren proklamere nedlukning af Danmark, var stort set alle med på alvoren, og hele samfundet har taget del i ansvaret for at begrænse smitte og sygdom. Vi har holdt afstand, sprittet af, isoleret os, og mange har måttet arbejde hjemme eller lukke deres virksomhed ned.

Her et år efter har vi værnemidler, testkapacitet og vacciner. Vi tester i øjeblikket ca. 200.000 om dagen, dagligt konstateres 600-800 positive, og gennem længere tid har vi haft omkring 200 indlagte på landets sygehuse.

Vi er startet på en langsom genåbning, men jeg må nok sige, at den går meget langsomt. Jeg er kommet dertil nu, at vi må tage lidt bedre fat og have syn på de store konsekvenser, som den fortsatte nedlukning og isolation har. Især vores unge mennesker lider i stort tal under den påtvungne isolation, mens de ældste og mest sårbare i samfundet efterhånden er blevet tilbudt vaccination.

Er tiden ikke kommet til at løbe en lidt større risiko og lade flere vende tilbage til en hverdag med skolegang og fremmøde på arbejdspladserne? Det er svært, og man udsættes jo straks for kritiske bemærkninger om at ville lade det hele løbe os af hænde efter alle de ofre, vi har bragt. Den store udfordring er lige nu, at ingen ved, hvad der sker, og det er frygten for det store sammenbrud og fornyet nedlukning, der holder beslutningstagerne tilbage. Men denne afventen og søgen efter evidens har en pris.

Lige nu kan evidensen næsten blive en spændetrøje

Vi har fra nu af udsigt til fremover at modtage mere end 200.000 vacciner om ugen, også uden den omdiskuterede AstraZeneca-vaccine. Kunne vi have modet til en anderledes vaccinestrategi og lade alle få første dosis, nu hvor de mest sårbare efterhånden er fuldt vaccineret? Det ville øjeblikkeligt fordoble fremdriften og fortsat give en langt bedre immunitet i befolkningen.

Alternativt kunne vi fra nu af blot give alle en halv vaccinedosis af det, vi har evidens for virker. Lige nu kan evidensen næsten blive en spændetrøje – for vi ved jo ikke, om noget er rigtigt eller forkert, fordi vi ikke har undersøgt det. Med andre ord: Skulle vi ikke gå i gang med ’det store vaccineforsøg’ og søge den viden, der kan lukke vores samfund op og lade det sociale liv vende tilbage?

De unge mennesker i afgangsklasserne, der er i deres livs ungdom, har ikke været til fest i mere end et år og har kun været i skole i ganske få måneder i samme periode. Vi har i den grad brug for at hjælpe dem og deres ligestillede ud i livet igen. Jeg er klar på at tage en risiko og træde ud der, hvor vi ikke har evidens, for prisen for at lade være stiger dag for dag.

Det somatiske sundhedsvæsen har været spændt for, men har også vist stor robusthed, når det gælder, og vi har tryktestet en af grundstenene i vores velfærdssamfund på en måde, der kan gøre os trygge og sikre, hvis antallet af syge skulle stige igen. Men vi ved også, at den psykiatriske del af sundhedsvæsenet lader meget tilbage at ønske, og her vil en mere normal tilværelse for alle kunne være det, der forebygger et kommende sammenbrud.

Så kære Mette Frederiksen: Det er tid til at vise samme mod og handlekraft, som du gjorde i marts 2020, og slække på restriktioner og forbud og lade livet vende tilbage på godt og ondt. Vi mangler at være sammen med dem, vi holder af. Vi skal fortsat passe på os selv og hinanden, men vi skal have liv på skolerne og i sportsklubberne og mulighed for at drikke en øl eller en kop kaffe i byen.