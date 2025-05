Et presset sundhedsvæsen har i stigende grad brug for medicinstuderendes bidrag. Det vil både udvide arbejdsmarkedet, og det vil give de medicinstuderende en uundværlig erfaring, som gør dem bedre rustet til deres fremtidige arbejde i sektoren. Jeg mener, at de hospitaler, centre og afdelinger, der allerede integrerer medicinstuderende i dagligdagen, foretager en investering i fremtidens sundhedsvæsen.

Behovet for ekstra hænder på hospitaler og i plejesektoren vil også kun vokse i de kommende år. Vagtdækning med medicinstuderende i sundhedsvæsenet er en løsning, der kan aflaste det autorisationsbærende personale og forbedre patientplejen.

FADL-vagter løfter allerede i dag en række opgaver i sundhedsvæsenet som f.eks. basal pleje og observation. Ved at tænke disse ressourcer mere strategisk ind i den daglige drift, f.eks. gennem planlagt integration i afdelinger, kan man aflaste faste medarbejdere og samtidig styrke patientplejen med flere hænder og øget opmærksomhed.

Sundhedspersonale under uddannelse kan på den måde spille en afgørende rolle i at lette presset på sektoren. Hvis ikke der sikres en stabil tilførsel af nye hænder, risikerer vi alvorlige konsekvenser, hvor vitale opgaver på hospitaler og i ældreplejen ikke bliver løst tilfredsstillende.

Mere tid til kerneopgaven

Allerede i 2030 vil Danmark mangle over 8.000 sygeplejersker, samtidig med at andelen af borgere over 80 år stiger markant. Flere ældre betyder flere multisyge patienter og en øget forekomst af kroniske sygdomme, hvilket gør sygdomsbillederne stadig mere komplekse. Samtidig forventes den nye ‘sundhedsforbruger’ at stille højere krav til behandling og pleje.

Sundhedsvæsenet kæmper allerede med at rekruttere kvalificeret personale, og situationen forværres af et faldende optag på sygeplejerskeuddannelsen siden 2021. I 2023 var 8.900 sygeplejersker over 60 år, hvilket forstærker udfordringen med at sikre tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft i de kommende år.

Når medicinstuderende bruges systematisk til opgaver, der matcher deres kompetencer, frigør det tid hos det faste personale til at fokusere på kerneopgaver, faglig fordybelse og supervision. Det kan afhjælpe følelsen af utilstrækkelighed og højt arbejdspres, og dermed reducere stress.

På den måde kan en systematisk tilgang til anvendelsen af medicinstuderende i sundhedssektoren gavne de nuværende ansatte og potentielt skabe en positiv spiral, hvor stress reduceres, og flere tiltrækkes til de sundhedsfaglige uddannelser.

En langsigtet investering

Fordelene ved at inddrage medicinstuderende er mange: Det autorisationsbærende personale aflastes. Der skabes mere tid til patienterne, hvilket hæver omsorgs- og opmærksomhedsniveauet. De medicinstuderende får kendskab til livet på afdelingerne og udgør en fleksibel ressource, der hurtigt kan tilpasses behovene.

Mange medicinstuderende har bred patientkontakt, herunder erfaring med psykiatriske patienter og komplekse plejebehov. Og ikke mindst får de medicinstuderende værdifuld erfaring med patienter, som er afgørende i deres kommende virke som læger.

Ved at investere i anvendelsen af medicinstuderende sikrer vi ikke blot en bedre overgang fra studie- til arbejdsliv, men skaber også ledere og kommende kolleger, der forstår og kan tilpasse sig kommende generationer af sundhedspersonale.

En investering i kommende kolleger er en god og langsigtet investering, som kommer sundhedsvæsenet i sit hele til gavn.

Lad os derfor tage ansvar og udnytte den oplagte mulighed for at integrere medicinstuderende i sundhedsvæsenet på en struktureret og gennemtænkt måde – til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed.