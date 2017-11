EMA’s nye placering afgøres i dag

I dag mødes EU’s råd for indre anliggender for at afgøre den fremtidige placering af EU’s lægemiddelagentur EMA. Beslutningen kan få vidtrækkende konsekvenser for lægemiddelindustriens fremtidige vilkår og for læger og patienters adgang til nye og innovative lægemidler.