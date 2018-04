140 eksperter er gået sammen om et manifest, der skal inspirere til at gøre brugerinddragelse mere naturlig på landets hospitaler.

20 punkter, der beskriver, hvad der skal til, hvis brugerinddragelse skal blive en naturlig del af kerneopgaven i sundhedsvæsenet. Det har 140 eksperter lanceret i dag i et manifest. Det skriver Danske Patienter.

I halvandet år har eksperterne diskuteret, hvorfor inddragelse af patienter og pårørende ikke er en systematisk praksis på hospitalerne og i de kommunale sundhedscentre. Nu har eksperterne, der er en del af Tænketank for brugerinddragelse, som Danske Patienter, KL og Danske Regioner står bag – i samarbejde med Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) og med midler fra Sundhedsstyrelsen udarbejdet forslag til, hvordan udfordringerne kan overkommes.

»Der er slagkraft bag arbejdet. Det hedder ikke et manifest for ingenting – målet er at skabe en bevægelse. Både brugere, klinikere og ledere kan bruge manifestet som inspiration til, hvad de hver især kan gøre, for at den fælles mission om mere brugerinddragelse lykkes,« siger Vibe Hjelholt Baker fra ViBIS, som er projektleder for tænketanken.

Tænketanken peger bl.a. på, at der skal flere midler til forskning og vidensdeling på

tværs af sundhedsvæsenet, og at studerende på de sundhedsfaglige uddannelser skal trænes mere og testes i brugerinddragelse – både via praktikforløb og til eksamen.

Desuden mener eksperterne, at der er behov for mere fleksible regler og takster, så nye projekter om inddragelse kan komme i gang, uden at det bliver en økonomisk eller administrativ byrde for afdelinger i sundhedsvæsenet.