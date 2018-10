Frede Olesen, Kjeld Møller Pedersen og Leif Vestergaard Petersen er bekymrede for, hvordan de kommende sundhedsfællesskaber skal fungere i praksis. De går ikke ind for at nedlægge regioner og i stedet skabe statslig regulering.

Er 21 nye sundhedsfællesskaber en god idé? Debatten har kørt siden i går, hvor statsministeren afslørede dele af den kommende sundhedsreform i sin tale i forbindelse med Folketingets åbning.

Regeringens plan er at lave 21 sundhedsfællesskaber bygget op omkring et af de nye akutsygehuse. Fællesskaberne skal bygge bro mellem sygehus, praktiserende læge og kommune. Hvilken rolle regionerne spiller, vides endnu ikke.

Regeringens sundhedsreform ligger meget tæt op ad den idé, som de tre eksperter professor og praktiserende læge Frede Olesen, professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen og tidligere administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Petersen kom med i foråret.

Her skrev de tre eksperter et indlæg i Dagens Medicin, hvor de foreslog såkaldte sundhedsklynger.

Ingen fordel at nedlægge regionerne

»Vores forslag er godt, og det står vi ved. Men det var ikke et forslag, som var møntet på at få regionerne nedlagt,« siger professor og praktiserende læge Frede Olesen.

Han påpeger, at det er svært endnu at udtale sig konkret om sundhedsfællesskaberne, da statsministeren kun har løftet lidt af sløret for, hvordan de skal fungere i praksis. Umiddelbart ser han problemer forbundet med tiltaget.

»Det er godt, hvis sundhedsfællesskaberne kan skabe et mere entydigt og forpligtende samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger alle 21 steder i Danmark. Men der er rigtig mange løse ender. Den væsentligste ende er, at vi bevarer en form for regional eller kommunal forankring, så det ikke bliver ren statsstyring,« siger Frede Olesen.

Han understreger, at skulle regeringen vælge en bestyrelsesmodel i stedet for regionerne, er det vigtigt, at det bliver en model med medicinsk faglighed og politisk legitimitet. Han ser ingen fordel i at nedlægge regionerne.

»Ideelt burde man beholde regionerne og tildele dem en superviserende rolle i forbindelse med de 21 sundhedsfællesskaber,« siger Frede Olesen.

Hvad gør vi nu, lille du?

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen vælger, ligesom statsministeren gjorde det i sin åbningstale, at citere den afdøde folkeskat Kim Larsen. Han spørger: hvad gør vi nu, lille du?

Kjeld Møller Pedersen står tilbage med to observationer, efter forslaget om de 21 nye sundhedsfællesskaber blev nævnt i går.

»Det rejser langt flere spørgsmål, end det giver svar. Der er med andre ord en lang række løse ender, som vi ikke kender svaret på,« siger han og fortsætter:

»Vi har heller ikke fået klart svar på, om der er en eller anden form for regionskonstruktion. Man kan ikke, ved at lave disse fællesskaber, bare sige, at de træder i stedet for regionerne. Det giver ikke mening,« siger han.

Staten skal ikke tættere på driften

Tidligere administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Petersen vedholder, at sundhedsklynger – nu sundhedsfællesskaber – er en god idé. Der medfølger dog et aber dabei i oprettelsen af dem.

»Grundlæggende er det det rigtige, man gør. Men jeg er ikke enig i, at man kan undvære en regional styring,« siger han.

Han er dermed enig med de andre eksperter i, at det ikke er en holdbar løsning at fjerne regionerne, og at der er behov for en form for overordnet ledelse.

»Der findes to løsninger. Den ene er en form for regional regulering, og den anden er en statslig regulering. Det værste ville være at få en øget statslig regulering, for vi har ingen gode eksempler på, at der er kommet noget godt ud af, at staten er kommet tættere på driften,« siger han.

Leif Vestergaard Petersen mener, at den mest optimale ledelse af sundhedsfællesskaberne er folkevalgte politikere.

»Det vil være forfærdeligt, hvis sundhedsfællesskaberne skal referere ind til en styrelse, der sidder på Slotsholmen i København. Man er nødt til at have nogen, der er optaget af, hvordan tingene skal gøres i det enkelte område,« siger han.

Utilfredse læger

Lægeformænd har efter nyheden om sundhedsfællesskaberne udtrykt stor utilfredshed over for tiltaget. De tre eksperter peger på, at den utilfredshed højst sandsynligt bunder i de løse ender.

»Jeg forstår ikke utilfredsheden blandt lægerne, da sundhedsfælleskabene er det, de har efterlyst i lang tid. Men det er nok usikkerheden omkring regionerne, som får lægerne til at reagere,« siger Leif Vestergaard Petersen.

Han får medhold af Frede Olesen, der ikke ser utilfredsheden som værende i væsentlig grad over den grundlæggende idé med de 21 sundhedsfællesskaber.

»Jeg tror, at der er angst for, hvad der kommer i stedet for regioner, hvis man laver om i regionssystemet, og det er en forståelig angst,« siger han.

Dagens Medicin har forsøgt at komme i kontakt med statsminister Lars Løkke Rasmussen for at få en kommentar. Det forlyder fra statsministeriets ledende pressesekretær, at det ikke er muligt at imødekomme denne forespørgsel.