Afdelingsledelse: Vi er nødt til at finde ud af, hvad de unge vil have

Selvom de ikke har rekrutteringsproblemer endnu, har ledelsen på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet besluttet sig for at være proaktiv. Derfor tilbyder afdelingen allerede nu medarbejderne stor fleksibilitet og gode udviklingsmuligheder, ikke mindst for også at være attraktiv for fremtidige generationer.