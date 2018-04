Efter 11 timers forhandling: De regionale parter nærmer sig hinanden

Der er fremskridt i overenskomstforhandlingerne på det regionale område. Parterne er nemlig kommet nærmere en aftale, efter torsdag at have siddet i 11 timers forhandling i Forligsinstitutionen.

»Danske Regioner kom med en klar forhandlingsvilje med initiativ til at se, om de kunne finde løsninger på nogle af de temaer, der er i forhandlingerne og en søgen efter, hvor man kan nå hinanden,« siger formand for Yngre Læger Camilla Rathcke, der sidder med i forhandlingerne på det kommunale og det regionale område.

Camilla Rathcke kan ikke komme nærmere ind på, hvor de to parter konkret er kommet tættere på hinanden, fordi alle parter har tavshedspligt om, hvad der bliver diskuteret i Forligsinstitutionen. Hun ser dog positivt på at nå frem til en løsning efter de 11 timers forhandling.

Statsforhandlingerne er afgørende

Selvom forhandlerne på begge sider var mere optimistiske efter gårsdagens forhandlinger, er det i sidste ende forhandlingerne på det statslige område, der kommer til at diktere det videre forløb, mener Camilla Rathcke.

»Jeg har stadig en fornemmelse af, at meget skal afgøres i forhandlingerne på det statslige område mellem arbejdstagerne og Moderniseringsstyrelsen – ikke mindst lønrammen. Det samlede forlig kommer til at afhænge af, hvordan forhandlingerne med staten kommer til at gå,« siger hun.

Hun henviser til, at det er Finansministeriet, der bestemmer, hvor stor lønrammen må være for alle de offentlige ansatte. Forhandlingerne for de kommunale og regions ansatte afhænger derfor af forhandlingerne på det statslige område.

Parterne på det statslige område skal mødes i Forligsinstitutionen i morgen, lørdag, mens det er kommunernes tur søndag og regionerne mandag.

Storkonflikt eller ej

Ifølge Camilla Rathcke ønsker ingen af parterne, at det kommer til hverken strejke eller lockout. Det kan dog blive en konsekvens, hvis ingen af parterne ønsker at nærme sig hinanden.

»Det er meget svært at sige på nuværende tidspunkt, om det kommer til en storkonflikt. Vi arbejder fortsat hårdt på at lave et forlig, og jeg synes, at de statslige forhandlinger bliver rigtig interessante for det videre forløb, så dem ser jeg selvfølgelig frem til,« siger hun.

Hvis det kommer til strejke og lockout, mangler de sidste ting stadig at falde på plads. Nogle nødberedskaber for de hospitalsafdelinger, der er lockoutet, er forhandlet på plads, mens andre nødberedskaber ikke er klar endnu.

Camilla Rathcke har en forventning om, at de godt vil kunne nå det, hvis det kommer til en storkonflikt.

»Det er ikke alle nødberedskaber, der er på plads endnu, men jeg satser på, at vi kan nå at få de sidste på plads, hvis det kommer dertil. Men jeg synes stadig, at der er udfordringer på nogle afdelinger, der har behov for at blive undtaget,« siger hun.