EASD-veteran: Kvaliteten abstracts er forskellig

Direktør for Steno i Region Sjælland Lise Tarnow har været med til at udvælge abstracts til årets EASD-kongres. Hun har ikke været særligt imponeret over den bunke, hun har set.

»Det er aldrig undersøgt i Kazakhstan, så det undersøger vi i Kazakhstan. Sådan er der mange af de abstracts, jeg har set, der tager sig ud.«

Sådan siger direktør for Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow, der som medlem af det udvalg, der udvælger bidrag til EASD, abstract review committee, har set godt 350 af de 2.038 abstracts, der er blevet sendt ind til årets kongres.

»Og der er ikke noget i den bunke, jeg har set, der er sådan ’wow, det glæder jeg mig virkelig til at se’. Intet, der er revolutionerende,« siger Lise Tarnow og tilføjer:

»Det er mange nye forskningsgrupper fra Østeuropa, Indien og Asien, der dukker op, og kvaliteten er forskellig.«

Hun understreger dog, at hun har set »enkelte rigtigt gode« bidrag, og at hendes vurdering under alle omstændigheder kun gælder den sjettedel af abstracts, hun har set.

»Jeg har kun gennemgået de lidt stedmoderligt behandlede emner omkring øjne, graviditet og mærkelige komplikationer. Jeg kan ikke udtale mig om hele konferencen.«

Selv om Lise Tarnow ikke har været synderligt imponeret over de indspark, hun har set, er der langt fra tale om, at hun forkaster kongressen. Siden sin debut i 1993 har hun således deltaget hvert eneste år bortset fra et.

»Jeg vil være helt ærlig at sige, at for mig handler det mere om netværk, om at blive opdateret på det nyeste nye og om at blive opdateret på nogle af de områder, jeg ikke er så tæt på til daglig.«

Lise Tarnow skal ikke selv præsentere på årets kongres, men hun markerer sit 25-års-EASD-jubilæum ved at optræde som chair ved en session under overskriften ’Unexpected comorbidities’.