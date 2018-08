Nyt studie viser, at rynker i panden kan være indikator for risiko for dødsfald på grund af hjerte-kar-sygdomme.

Personer med dybe rynker i panden – flere end, hvad der er typisk for deres alder – kan have højere risiko for at dø af hjerte-kar-sygdomme. Det viser i hvert fald et nyt studie, der er blevet præsenteret på ESC-kongressen i München. Vurdering af rynker i panden kan ifølge forskerne bag den nye forskning være […]