Det nye repræsentantskab i Dansk Selskab for Almen Medicin er på plads efter et elektronisk valg.

Stemmerne er talt op, og Dansk Selskab for Almen Medicins (DSAM) nye repræsentantskab er på plads. Det fremgår af DSAM’s nyhedsbrev. Selskabet takker medlemmerne for at have brugt tid på det elektroniske valg, der i år er endt med en stemmeprocent på 47,2, hvilket er lidt højere end forrige år. Det nye repræsentantskab mødes første […]