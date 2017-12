Efter 15 år i direktionen i henholdsvis Nordjyllands Amt og Region Nordjylland stopper Dorte Stigaard som koncerndirektør på grund af nyt job. Dorte Stigaard tiltræder 15. januar som innovationsdirektør ved Aalborg Universitet. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Regionsdirektør Svend Særkjær vil derefter indtil videre overtage den afgående koncerndirektørs referencer og særlige ansvarsområder, og økonomidirektør Roeland Victor Løfberg vil indgå i direktionen.

»Dorte har arbejdet dedikeret og konsekvent for at skabe et sammenhængende Nordjylland, og hun er ledelsesmæssigt gået forrest på en lang række strategiske områder gennem en god og konstruktiv dialog med politikere og samarbejdspartnere i og uden for regionen. Dorte har ydet en fantastisk indsats for regionen, og vi ønsker hende al mulig held og lykke med det nye job og ser frem til det fremtidige samarbejde,« siger Svend Særkjær.

I Region Nordjyllands direktion har koncerndirektør Dorte Stigaard senest haft direktionsansvar inden for sundhedsinnovation, sundhedsaftaler og kommunesamarbejde, HR, kommunikation, IT og digitalisering samt miljø, kollektiv trafik og uddannelse. Derudover har hun de seneste par år været formand for Regionernes Sundheds-IT, RSI, og næstformand i den nationale bestyrelse for sundheds-IT.

»Det har været 15 fantastiske år i Region Nordjylland i en organisation præget af kompetente folk, godt samarbejde, højt til loftet og gensidig respekt og tillid hele vejen rundt. Og jeg har sat stor pris på samspillet med politikerne og alle de mange samarbejdspartnere regionalt og nationalt. Men alt har sin tid, og jeg glæder mig til i det nye år at tiltræde som innovationsdirektør på Aalborg Universitet og blive en del af direktionen der. Jeg ser frem til at lære nyt og møde nye mennesker, men også til at prøve mange års erfaring med ledelse, innovation, samarbejde og forandringsprocesser af i en helt ny kontekst og med nye – og også kendte – samarbejdspartnere,« siger Dorte Stigaard.