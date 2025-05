Efter nyt Lancet-studie: »Vi skal blive klogere på, hvad der bør ekskludere fæcesdonorer ved Clostridioides difficile infektioner«

Hvis fæcesdonorer har været i behandling med antibiotika inden for de seneste 12 måneder, nedsætter det chancen for succes ved fæcestransplantation til patienter med Clostridioides difficile-infektioner, viser et nyt dansk studie i Lancet. Studiet viser også, at konsistensen af afføringen har betydning for chancen for succes. Vi skal blive klogere på, hvad der bør ekskludere fæcesdonorer, og hvad der ikke bør, siger overlæge og lærestolsprofessor Christian Erikstrup.