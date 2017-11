Boehringer Ingelheims lægemiddel Jardiance kan mindske risikoen for at dø af hjertesygdomme hos diabetespatienter med åreforsnævring.

Diabetespatienter med åreforsnævring kan reducere risikoen for at dø af hjertekarsygdom

43 pct. Så meget mindre bliver risikoen for at dø af en hjertesygdom for patienter med type 2 diabetes, som samtidig har åreforsnævring, hvis de tager Boehringer Ingelheims Jardiance (empagliflozin). Det skriver Boehringer Ingelheim i en pressemeddelelse. Omkring en ud af tre diabetespersoner over 50 år har åreforsnævring. Ved studiets start havde 21 pct. af de 7.000 deltagere åreforsnævring. Resultaterne […]