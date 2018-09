Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det er »helikopterbureaukrati«, når både Forsvaret og regionerne driver lægehelikoptere. Det mener Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup, der på partiets årsmøde foreslog, at landets lægehelikoptere fremover skal drives af Forsvaret i stedet for regionerne. Det skriver TV2. Forsvaret råder allerede over akuthelikoptere, og Peter Skaarup mener, at det er dumt, at det er to, der […]