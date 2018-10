Kommuner kan søge midler til at afprøve nye metoder til målrettet opsporing af type 2-diabetes blandt socialt udsatte borgere. Det er en spændende ny opgave, siger chef for kommunalt diabetescenter, der dog også ser både problemer med de kommunale strukturer og de afsatte midler.

Sundhedsstyrelsen har åbnet for, at kommuner kan søge midler til at opspore type 2-diabetes med udgangspunkt i styrelsens nye anbefalinger. Dermed bliver der åbnet for nyt land i det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne skal være frontlinjen, når det gælder bekæmpelse af type 2-diabetes, siger chef for Center for Diabetes i Københavns Kommune, Charlotte Glümer. »Det […]